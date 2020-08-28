Galatasaray hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferlerinin boy göstermesi bekleniyor. Tüm futbol takipçileri Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı canlı nereden izlenir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.
GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele bugün saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma herhangi bir televizyon tarafından yayınlanmayacak. Karşılaşmanın Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Maç ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişikliğe gidildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.
Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
28 Ağustos
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)
5 Eylül
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.