Galatasaray İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in yeni sezonuna sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-Kırmızılar hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı yakından takip edenler Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı canlı nereden izlenir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar...

Galatasaray hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferlerinin boy göstermesi bekleniyor. Tüm futbol takipçileri Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı canlı nereden izlenir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Galatasaray İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele bugün saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?



Karşılaşma herhangi bir televizyon tarafından yayınlanmayacak. Karşılaşmanın Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Maç ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişikliğe gidildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

28 Ağustos

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)