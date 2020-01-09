Galatasaray İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı, Antalya'ya gidiyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'na geçerek gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan futbolcular, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah uçakla Antalya'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Antalya'daki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda komisyon aldı iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Galatasaray'ın altyapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Tino Kadewere Katar'dan gelen çılgın teklifleri reddettiği öğrenildi.