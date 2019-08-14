Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi. Güvenlik güçlerinin sahadan çıkarttığı kişinin Youtuber olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge İstanbul'a geldi. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.

Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.

Ersun Yanal ikisinden birini istiyor

Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...