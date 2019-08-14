Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı

Öte yandan yapılan bildirimde, bu dönem boyunca oyuncunun maaşını da Kayserispor'un vereceği kaydedildi.
Galatasaray, 24 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin 160 bin TL kiralama bedeli karşılığında 2 yıllığına Kayserispor'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi. Güvenlik güçlerinin sahadan çıkarttığı kişinin Youtuber olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge İstanbul'a geldi. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.
Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...