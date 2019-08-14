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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:45
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:45

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı

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Galatasaray, 24 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin 160 bin Türk Lirası kiralama bedeli karşılığında 2 yıllığına Kayserispor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Öte yandan yapılan bildirimde, bu dönem boyunca oyuncunun maaşını da Kayserispor'un vereceği kaydedildi.

Galatasaray, 24 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin 160 bin TL kiralama bedeli karşılığında 2 yıllığına Kayserispor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

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