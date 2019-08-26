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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:58
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:10

Galatasaray, Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"2012 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisinde eğitim alan 2001 doğumlu futbolcumuz Işık Kaan Arslan ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki futbolcu Fatih Terim döneminde zaman zaman A Takım ile idmanlara da çıkmaya başlamıştı.

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