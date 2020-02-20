'Galatasaray ipi göğüsler'

AKŞAM
G.SARAY taraftarı olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Galatasaray ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yaptı. İkinci yarının ortası gelmeden bana göre şampiyonluğun en önemli adayı haline geldi. Bu hafta sonundaki derbi de çok önemli. 3-4 takım son 1-2 haftaya kadar başa baş gidecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray, Fatih hocanın tecrübesi ve kulübün kazanma özelliğiyle şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Umarım ben de A.Efes’le Eurolegue’de şampiyon olurum” dedi. Derbiyle ilgili de görüşlerini aktaran Ataman, “Galatasaray’ın kazanmasını istiyorum. Ama kim iyiyse o kazansın diyelim” diyerek sözlerini tamamladı.
F.BAHÇE’NİN eski futbolcusu Josef’in sosyal medya hesabı hacklendi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “G.Saray, Fatih Hoca’yla şampiyon olacaktır” diye konuştu.
F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”
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