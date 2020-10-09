Galatasaray indirim yapmayan futbolculara da indirimli ücret ödendiğini açıkladı

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.

UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.

Abdurrahim Albayrak istifadan döndü

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.