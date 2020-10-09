Galatasaray indirim yapmayan futbolculara da indirimli ücret ödendiğini açıkladı

Konuyla ilgili Sarı-Kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.
Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır.”
Serie A takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs hastalığını atlattığı bildirildi.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. yılı dolayısıyla kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarında gerçekleşen anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.