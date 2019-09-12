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  3. Galatasaray ile TFF arasındaki gerilimde yeni boyut: Ali Palabıyık

Galatasaray ile TFF arasındaki gerilimde yeni boyut: Ali Palabıyık

Galatasaray ile TFF arasındaki gerilimde yeni boyut: Ali Palabıyık

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim yeni bir boyut daha kazandı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF ile sarı-kırmızılı kulüp arasında teknik direktör Fatih Terim'e verilen dört maçtan men ve cezanın 19.05'te açıklanmasına yönelik yüksek tansiyonu görmedi!

MHK, ligde cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesine Ali Palabıyık'ı tayin etti ki o Palabıyık, geçen sezon 28. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki yönetimiyle dönemin Sabri Çelik MHK'sını ciddi şekilde yıpratmıştı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık ile VAR'daki Bülent Yıldırım arasındaki konuşmalar, tartışmalı pozisyonları hakemlere Jaap Uilenberg'in analiz iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Uilenberg bu iddiaları şiddetle yalanlamıştı.

(Türkiye)

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