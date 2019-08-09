Galatasaray ile Monaco anlaştı! Falcao geliyor...

Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor...
Sabah gazetesinin haberine göre; 33 yaşındaki golcüyle sezon başına 5 milyon Euro ve 2 milyon Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllığına el sıkışan Cimbom, Monaco'nun da inadını kırmayı başardı. Oyuncunun bonservisine 5 milyon Euro isteyen Fransız kulübünü sıkı pazarlıklar sonrası 3 milyon Euro'ya ikna eden sarı-kırmızılılar, ödeme koşulları ile ilgili detayların halledilmesinin ardından bu transfere son noktayı koyacak ve Kolombiyalı yılıdızı İstanbul'a getirecek. Galatasaray yönetimi, oyuncu için forma tedarikçisine Falcao için talimat dahi verdi. İşin resmiyete dökülmesi ile birlikte Falcao formaları satışa çıkarılacak. GS Store'larda futbolcu formaları 249.90 TL'den taraftarların beğenisine sunuluyor.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Galatasaray, Falcao transferinde muradına erdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Cimbom, Monaco'yla da el sıkıştı. İşte Kolombiyalı yıldızın maliyeti ve geliş tarihi...
Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu biraz pahalı olsa da yönetim bombayı patlatmak için her türlü fedakarlığa hazır.