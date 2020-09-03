Galatasaray ile Hatayspor yenişemedi

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Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Nihat Özdemir iddialı konuştu Nihat Özdemir iddialı konuştu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.

Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Fatih Karagümrük Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Fatih Karagümrük Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu