Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Charles Aranguiz savaşı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Cimbom, Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Şilili futbolcu Charles Aranguiz, Galatasaray'ın da listesine girdi. Orta sahada alternatif arayışına giren sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşeceği öğrenildi.



Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan Galatasaray B planını devreye soktu. İki ismi de takımda tutması zor olan sarı-kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.

Fatih Terim'in kısa süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren Şilili yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.

YENİ TEKLİF YAPILDI

Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

(Takvim)