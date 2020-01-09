Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kadewere için açıklama geldi

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Son günlerde adı sık sık Galatasaray’la anılan, hatta sarı kırmızılı kulübe imza attığı iddia edilen Tino Kadewere hakkında Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez’den açıklama geldi.
KADEWERE KALACAK
Fransa 2’de Le Havre forması giyen ve 19 maçta 17 gol 4 asist yapan Kadewere ile ilgili Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadıklarını belirten Wantiez, yıldız golcüyü bırakmayacaklarını ifade ederken, tecrübeli ismin ‘Katar’dan çılgın teklif aldık’ sözleri ise bir hayli dikkat çekti.
İşte Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez’in Kadewere açıklamaları:
"Katar’dan gelen çılgın teklifler dışında somut bir teklif almadık. Oyuncunun menajeriyle görüşmelerimiz şeffaf bir şekilde devam ediyor, Tino’yu satmayı düşünmüyoruz, kendisi de Katar’ı istemediğini bize belirtti. Lig 1’e çıkma hedefimiz var ve Kadewere en önemli futbolcularımızın başında geliyor."
23 yaşındaki Zambiyali forvetle Marsilya, Lyon, Bournemouth ve Southampton’ın da ilgilendiği belirtiliyor.
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Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Tino Kadewere Katar'dan gelen çılgın teklifleri reddettiği öğrenildi.
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