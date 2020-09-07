Galatasaray ile Altınordu arasında sürpriz takas

Ajansspor

Galatasaray, 23 yaşındaki ön liberosu Birhan Vatansever'e karşılık Altınordu'dan sol kanat oyuncusu Sarper Çağlar ve orta saha Efe Mustafa Çetin'i kadrosuna kattı. Birhan Vatansever, Altınordu bünyesindeki Niğde Anadolu'da forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile TFF 1. Lig'de mücadele veren futbolcu fabrikası Altınordu arasında sürpriz bir takas gerçekleşti.



Türkiye'de liglerin başlamasına az bir süre kala çalışmalar hızlanırken genç isimler transferde ayrı bir yer tutuyor. Mali yönden hareket kabiliyeti kısıtlı olan takımlar gelecek vaat eden oyunculara yönelmiş durumda.

ASLAN 1 VERDİ 2 ALDI

Galatasaray bir orta saha oyuncusunu verip Fatih Terim'in onayıyla bir orta saha, bir de sol kanat transfer etti.

ALTINORDU BİRHAN'I İSTEDİ

Galatasaray'da altyapıdan yetiştikten sonra profesyonel olan Birhan Vatansever, sonrasında Bandırma'nın yolunu tutmuştu. Yeniden bonservisiyle alınan 1997 doğumlu futbolcu, önce İnegöl'e kiralanmış sonra da Sancaktepe ve Bandırma'ya geçici olarak gönderilmişti.

BİRHAN İÇİN 2 OYUNCU

Birhan için bu defa Altınordu devreye girince teknik direktör Fatih Terim'in de onayıyla Ege temsilcisinden iki oyuncu istendi.

Biri 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Sarper Çağlar, diğeri de yine 2003 doğumlu orta saha Efe Mustafa Çetin... Altınordu bir sonraki satıştan pay almak şartıyla Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in çok umutlu olduğu gençler yeni sezonda Galatasaray forması için ter dökecek.

Geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da geçiren Birhan Vatansever ise Altınordu bünyesindeki Niğde Anadolu'da forma giyecek.