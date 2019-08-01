Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçı Halil Umut Meler'in

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim’in adı Galatasaray’la anılan Victor Wanyama’yı istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Kenyalı ön liberoyu sakatlık problemlerinden dolayı reddetti.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a yaptığı teklifi 17 milyon Euro’ya yükseltti. Transferin tamamlanma ihtimali oldukça yüksek.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.