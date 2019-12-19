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  3. Galatasaray iki Brezilyalı Evander ve Ederson'un peşinde

Galatasaray iki Brezilyalı Evander ve Ederson'un peşinde

Galatasaray iki Brezilyalı Evander ve Ederson'un peşinde

“Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız” diyen Fatih Terim, scout ekibinin önerdiği Midtjylland’ın 8 numarası Evander ve Cruzeiro’nun 6 numarası Ederson’a onay verdi, yönetim de harekete geçti..

Devre arasında kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan Galatasaray'da resim netleşmeye başladı... Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yarı sıra Seri ile de yolları ayırmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların yerine iki genç Brezilyalı'yı monte etmek için harekete geçti.

TEKNİK HEYETE ÖNERİLDİLER

Alınan bilgilere göre scout ekibi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander ile Brezilya kulübü Cruzeiro'da oynayan Ederson'un ismini teknik heyete önerdi.

TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞİYOR

Son zamanlarda sık sık "Artık futbolcuların geçmişe değil geleceğine yatırım yapacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'in de Ederson ve Evander'e verdiği ifade ediliyor.

22 MAÇTA 14 GOLE KATKI YAPTI

8 numara bölgesinde oynayan Evander bu sezon 22 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Ön libero Ederson ise küme düşen Cruzeiro'da 22 maçta 2 gol attı.

MENAJERİNDEN GALATASARAY'A BİLAL ÖNERİSİ GELDİ

Bilal menajerleri tarafından Cimbom'a önerildi.

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Son olarak Kayserispor'da forma giyen Bilal Başaçıkoğlu, menajerleri tarafından Sarı-Kırmızılılara önerildi. Genç futbolcu için son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.

(Takvim)


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