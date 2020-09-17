Galatasaray, Idrissa Doumbia'nın bonservisini alıyor

Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi.
BONSERVİSİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Galatasaray Yönetimi şu sıralarda Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor.
İLK GÖRÜŞMELER KİRALAMA FORMÜLÜ ÜZERİNEYDİ
Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor.
Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.
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