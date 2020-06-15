Galatasaray için Youcef Belaili iddiası: Bir yöneticiyle görüştüm

Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlandığı maç sonrası Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan menajer, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüğünü açıkladı.

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'de ise flaş bir gelişme yaşandı.



Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen kanat oyuncusu Belaili, kulübü ile yaptığı görüşmelerin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Oyuncunun menajerliğini de üstlenen babasının, Suudi Arabistan'a corona virüsü nedeniyle yasaklanan uçuşların açılmasının ardından (tahminen 14 Temmuz) gideceği ve kontratı resmen sonlandıracağı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir basınından Competition'a konuşan Galatasaray'da yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Belaili ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

“BELAILI İÇİN GALATASARAYLI YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM”

İsmi açıklanmayan menajer, "Belaili transferine ilişkin Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüm ancak şu an için gündemlerinin transfer olmadığını söyledi ancak Belaili ile ilgili araştırma yapacaklarını dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Haberde Galatasaray'ın oyuncu transferinden önce, takımdaki yüksek maaşlı isimleri göndermek istediğine vurgu yapıldı.

FEDAKARLIK YAPMASI GEREKİYOR

Diğer taraftan, oyuncunun Al Ahli'de aylık net 300 bin Euro kazandığı ifade edilirken, Galatasaray'a gelmesi durumunda maaşında fedakarlık yapması gerektiği kaydedildi.

AL AHLI’DE MUTSUZ

Suudi ekibinde mutsuz olan Belaili'nin, bir sonraki takımında rahat hissedeceği bir ortam bulması durumunda maddi fedakarlık yapabileceğinin altı çizildi.

28 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.

(Fotomaç)