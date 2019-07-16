Galatasaray için transfer itirafı! 'Evet bugün görüştük'

Hollandalı yönetici yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile bugün bir görüşme yaptık, bu doğru. Ancak oyuncuyu sadece ciddi olarak gördüğümüz bir teklif geldiğinde bırakacağız. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu istediğini vurgulayan van Stee, "İtiraf etmeliyim ki Türk kulüplerinden biraz yoruldum. Bize Halil'i çok istedikleri izlenimini veriyorlar ancak bir rakam istediğimizde hiçbir şey olmuyor. Halil sadece bizim belirlediğimiz teklif geldiğinde gidebilir. Şu anda onun bizimle devam etmesini planlıyoruz" dedi.

(Sporx)