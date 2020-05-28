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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:40
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Galatasaray için Gökhan Karadeniz iddiası

Galatasaray için Gökhan Karadeniz iddiası

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı.

Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

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