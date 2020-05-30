Galatasaray için Fraser iddiası

AKŞAM
DAİLY Record’ta yer alan habere göre, sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray’a transfer olabilir. Fraser ile Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüpler de ilgileniyor. Haberde, Fraser’ın G.Saray ile görüştüğü belirtilirken oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve G.Saray’ın Devler Ligi vizesi alması durumunda transferin bitebileceği konuşuluyor. 2013’ten bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Bournemouth ile 32 resmi maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...
Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.
Fenerbahçe Falette'in bonservisini alıyor.
Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray'a transfer olabilir.