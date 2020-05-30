Galatasaray için Fraser iddiası

Sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray'a transfer olabilir.

AKŞAM

DAİLY Record’ta yer alan habere göre, sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray’a transfer olabilir. Fraser ile Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüpler de ilgileniyor. Haberde, Fraser’ın G.Saray ile görüştüğü belirtilirken oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve G.Saray’ın Devler Ligi vizesi alması durumunda transferin bitebileceği konuşuluyor. 2013’ten bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Bournemouth ile 32 resmi maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

