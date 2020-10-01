Galatasaray için çok kritik mücadele! Değeri 54 milyon lira...

SPOR GÜNDEMİ

Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.

Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

Galatasaray için 6 milyon euroluk maç Galatasaray için 6 milyon euroluk maç Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.

Bakan Koca'dan taraftarları heyecanlandıran açıklama Bakan Koca'dan taraftarları heyecanlandıran açıklama Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı” dedi.

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...' Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...' UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.