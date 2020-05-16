Galatasaray için çalışmaya devam

AKŞAM
Başkan Cengiz, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken, “Sesimi ameliyattan dolayı kısıldı sanmayın. Ameliyathanede 12 saat kalınca, soğuktan ses tellerinde sıkıntı oldu. Şimdi pastil kullanıyorum. Yoğun bakımdan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altındaydı. Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
MORALİ YÜKSEK
Cengiz’in doktoru Prof. Dr. Uğur Türe ise “Beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu’nu toplamaya başladı. Onu yasakladım. Başkanın moralinin bu kadar iyi olması sağlığına en büyük destek” diye konuştu.
TOPLANTIMIZI YAPTIK
Abdurrahim Albayrak, “Başkanımız gözlerini açtığı andan itibaren hep ‘Galatasaray’ dedi. Toplantımızı da doktorumuzun izniyle maskelerimizi takarak uzak mesafeden yaptık” dedi.
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