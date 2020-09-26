Galatasaray için Avrupa'da milli görev

UEFA Ülkeler Sıralaması'nda bir süredir kritik bir eşikte bulunan Türkiye, Avrupa kupalarında yeni sezonun başlamasıyla bir rakibinin daha gerisinde kaldı.
Yeni sezon ile birlikte, 2015-16 sezonu puanları hesaplamadan çıktığı için, Avusturya bir anda sıralamada Türkiye'yi geride bıraktı, Ukrayna ise gerisine düştü.
Bu sezon bulunduğu sıralamayı koruyamadığı takdirde Süper Lig şampiyonu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan başlayacak olan Türkiye için bir numaralı rakip ise İskoçya oldu.
Büyük bir fırsat yarattı
Sezonun kalanında İskoç ve Ukraynalı ekiplerden daha iyi bir performans göstermesi gerekecek olan Türkiye için Beşiktaş ve Alanyaspor'un erken elenmeleri ciddi kan kaybına yol açtı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın, sıradaki rakibinin bir İskoç takımı olması ise bu yarışta büyük bir fırsatı ortaya çıkardı.
Sarı-kırmızılılar İskoçya'nın bu sezon en formda ekibi olan Rangers'ı saf dışı bıraktığı takdirde, Türkiye'nin ülkeler sıralamasında 11. sırayı koruması adına dev bir adım atmasını sağlayacak.
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