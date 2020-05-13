Galatasaray iç transferde gaza bastı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Süper Lig’i 12 Haziran tarihinde başlatmayı planladıklarını açıklamalarının ardından Sarı-Kırmızılılar’la hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray’da çalışmalar, dün yapılan 2 idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk olarak yapılan sabah antrenmanında futbolcular, iki ayrı sahada 6’şar kişi halinde çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde koronavirüs önlemleri sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, aralarında mesafe bırakarak başladıkları koşuların ardından açma ve germe harekleri yaptı. Çalışmanın devamında kondisyon yüklemesi yapan futbolcular, ardından günün ilk bölümünü tamamladı.
Terim, bilgilendirmede bulundu
Süper Lig’in 26. haftasında 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan Beşiktaş derbisinin birkaç gün ardından koronavirüse yakalanıp tedavi gören teknik direktör Fatih Terim, önceki gün olduğu gibi dün de takımının başındaydı. Oyuncularını yakından takip eden tecrübeli teknik adam, pozitif görüntüsüyle dikkat çekti. İdman sonrasında futbolcularıyla görüşmelerde bulunan başarılı hoca, antrenman süreciyle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.
Futbolcular, tesislerden ayrılmadı
Uzun süre sonra tesislerde ufak gruplar halinde de olsa çalışmalara başlayan futbolcular da bu durumdan dolayı oldukça mutlu... Yıldızlar, dün sabah yapılan idmanın ardından tesislerden ayrılmadı. Futbolculardan bazıları akşam idmanı için dinlenmeye çekilirken bazı isimler bireysel olarak hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Akşam antrenmanında da futbolcular, gruplar halinde kondisyon depolayıp günü noktaladı. Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta sonunda şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ve liglerin başlayacağı tarihe kadar tam olarak hazır olmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarına devam edecek.
(Fanatik)
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