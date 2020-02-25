Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Galatasaray'dan Fenerabahçe'ye suç duyurusu! Galatasaray'dan Fenerabahçe'ye suç duyurusu! Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan pankart nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Almanya'da Türklere saldırı! Almanya'da Türklere saldırı! Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.

Ali Koç'tan Alex de Souza bombası Ali Koç'tan Alex de Souza bombası Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Galatasaray'da doping etkisi! Derbi adeta uçuşa geçirdi... Galatasaray'da doping etkisi! Derbi adeta uçuşa geçirdi... Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.