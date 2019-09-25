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  3. Galatasaray Henry Onyekuru'yu mumla arıyor

Galatasaray Henry Onyekuru'yu mumla arıyor

Galatasaray Henry Onyekuru'yu mumla arıyor

Süper Lig'de 5 maçta bekleneni veremeyen Galatasaray, başta Onyekuru olmak üzere geçtiğimiz sezonlardaki kanat oyuncularını arıyor.

Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi hem genç hem hızlı kanat oyuncuları ile üst üste 2 şampiyonluk kazanan sarı-kırmızılılar bu sezon ise eski hızını kaybetti. Bruma, 2016- 17 sezonunda 11 gol-9 asist, Rodrigues 2017-18 sezonunda 10 gol-10 asist, Onyekuru geçen sezon 18 gol-4 asistlik katkıları ile skor yükünü omuzlarken bu üçlünün boşluğu dolmadı. Hücumda Babel ve Belhanda 2'şer, Falcao ve Adem 1'er kez ağları sarsarken, orta sahadan gole tek katkı Seri'den geldi.

ASLAN 1-0'DA TIKANIP KALIYOR

Geçtiğimiz 2 sezonda rakip savunmanın arkasına sarkan, hızlı hücumlara çıkan Galatasaray bu karakterini unuturken Konya ve Yeni Malatya maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen farkı açamamanın bedelini ikişer puan kaybederek ödedi. Kanat rotasyonunda adı geçen Emre Mor da henüz skora etki edemedi.

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6 gol atabilen Galatasaray, geçen sezon aynı süreçte 14 gol atıp liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-kırmızılılar 2017-18 sezonunda ise 5 haftada 13 golle yine zirvedeydi.

(Sabah)

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