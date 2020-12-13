Galatasaray; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Garry Rodrigues için gün sayıyor

ONYEKURU, TERİM’LE SÜREKLİ MESAJLAŞIYOR
Eski yıldızların gözü yine Galatasaray'ın üzerinde. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde yer alan isimler, prensipte anlaşmaya vardıkları eski takımlarına dönmek için can atıyorlar. Bunlardan biri olan Henry Onyekuru, kadro dışı kaldığı Monaco'ya Ocak'ta veda edip, yuvasına dönmek için sürekli kulüp temsilcileriyle görüşme halinde. Fatih Terim'le de mesajlaşan Onyekuru, bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor ve ligin ikinci yarısı için hazırlık yapıyor.
SERI DE GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR
Seri de kulübü Fulham'da kadro dışı. O da devre arasında İngiliz kulübünden ayrılmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la iyi bir ikinci devre geçiren Seri, tıpkı Onyekuru gibi yeniden kalitesini kanıtlamak adına İstanbul'a dönmeyi planlıyor.
GARRY RODRIGUES HAZIR KITA
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Galatasaray'la transfer görüşmesi yapan Garry Rodrigues de Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmek için can atan isimlerden. Her ne kadar Al İttihad'de 10 numaralı formayı sırtına geçirip gollerini atmaya başlasa da Rodrigues, Arap kulübüne veda ederek en mutlu hissettiği yer olan Galatasaray'a dönerek, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmek istiyor. Fatih hoca daha önce bu üç transfere de onay verdi. Eğer gönderilecek oyuncular konusunda somut bir adım atılabilirse, yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak, bu isimlerin transferi yeniden gerçekleşebilir.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.
Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.
Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.