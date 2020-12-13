Galatasaray; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Garry Rodrigues için gün sayıyor

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Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, üç eski futbolcusu Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Garry Rodrigues için gün sayıyor.

ONYEKURU, TERİM’LE SÜREKLİ MESAJLAŞIYOR



Eski yıldızların gözü yine Galatasaray'ın üzerinde. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde yer alan isimler, prensipte anlaşmaya vardıkları eski takımlarına dönmek için can atıyorlar. Bunlardan biri olan Henry Onyekuru, kadro dışı kaldığı Monaco'ya Ocak'ta veda edip, yuvasına dönmek için sürekli kulüp temsilcileriyle görüşme halinde. Fatih Terim'le de mesajlaşan Onyekuru, bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor ve ligin ikinci yarısı için hazırlık yapıyor.

SERI DE GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR

Seri de kulübü Fulham'da kadro dışı. O da devre arasında İngiliz kulübünden ayrılmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la iyi bir ikinci devre geçiren Seri, tıpkı Onyekuru gibi yeniden kalitesini kanıtlamak adına İstanbul'a dönmeyi planlıyor.

GARRY RODRIGUES HAZIR KITA

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Galatasaray'la transfer görüşmesi yapan Garry Rodrigues de Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmek için can atan isimlerden. Her ne kadar Al İttihad'de 10 numaralı formayı sırtına geçirip gollerini atmaya başlasa da Rodrigues, Arap kulübüne veda ederek en mutlu hissettiği yer olan Galatasaray'a dönerek, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmek istiyor. Fatih hoca daha önce bu üç transfere de onay verdi. Eğer gönderilecek oyuncular konusunda somut bir adım atılabilirse, yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak, bu isimlerin transferi yeniden gerçekleşebilir.