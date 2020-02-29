Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmaya çalışıp başaramadığı, kulübü Everton’ın 15 milyon Euro’ya Monaco’ya sattığı Henry Onyekuru, Fransa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Sezonun ilk yarısında sadece 4 resmi maçta forma giyebilen ve 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da yine bir yıldız haline geldi. Şimdiden 1 gol 2 asiste imza atan genç yetenek, “Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray’a gelmek oldu. Yine Galatasaray’a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.
YÖNETİM TEKLİF YAPACAK
Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle Onyekuru’nun kiralık sözleşmesini uzatmak üzere düğmeye bastı. Önümüzdeki hafta içerisinde Monaco’ya 1 yıllık yeni teklif yapılacak. Fransız kulübünün de bu anlaşmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
(Fanatik)
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
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