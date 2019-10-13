Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Henry Onyekuru için iki oyuncuyu elden çıkaracak!

Galatasaray, Henry Onyekuru için iki oyuncuyu elden çıkaracak!

Galatasaray, Henry Onyekuru için iki oyuncuyu elden çıkaracak!

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru'nun eski takımına dönmeyi çok istediği öğrenilirken Galatasaray, Nijeryalı yıldıza yer açmak için iki ismi elden çıkaracak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.

Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e, "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti. Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

Henry Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız da Fransa'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 7 maçın sadece 2'sine 11 çıkan Onyekuru, 3 hafta ise kadroya giremedi.

MARIANO VE NAGATOMO ELDEN ÇIKARILACAK

Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Dolu olan yabancı kontenjanı ise Mariano ve Nagatomo elden çıkarılarak açılacak.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem
Edis'in başı yapımcısıyla dertte!
Geçen hafta nişanlandılar, bu hafta evlendiler
Tüm dualarımız Mehmetçik için
Erkenci Kuş dizisiyle şöhreti buldu! Roma Havalimanı karıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı ´HİSAR-A´ seri üretime geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı