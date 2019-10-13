Galatasaray, Henry Onyekuru için iki oyuncuyu elden çıkaracak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.

Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e, "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti. Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

Henry Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız da Fransa'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 7 maçın sadece 2'sine 11 çıkan Onyekuru, 3 hafta ise kadroya giremedi.

MARIANO VE NAGATOMO ELDEN ÇIKARILACAK

Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Dolu olan yabancı kontenjanı ise Mariano ve Nagatomo elden çıkarılarak açılacak.

(Sabah)