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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 00:10
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 00:10

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde ilk maçtan avantajı kaptı

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde ilk maçtan avantajı kaptı

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CEV Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Arkas Spor'u konuk etti.

Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Birinci seti çok çekişmeli geçen oyunda Galatasaray HDI Sigorta, Antonov ve Burutay'ın sayılarıyla etkili olurken, Arkas Spor Adis Lagumdzija ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. 22-22 beraberliğin ardından Arkas Spor, ilk seti 26-24 kazandı.

Maçın 2. seti karşılıklı ataklarla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Van Berkel'in bloklarıyla rakibini durdurarak bu sette 25-23 üstünlük yakaladı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü set de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay ve Antonov ile köşelerden etkili ataklar yaptı ve seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette oyunu yönlendiren ev sahibi ekip oldu ve bu seti de 25-19 alarak sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 4 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin (Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, Burak Mert)

Arkas Spor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Mirza, Caner Ergül) 

Setler: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19

Süre: 103 dakika (28, 27, 24, 24)

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