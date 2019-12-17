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  3. Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi. Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)

Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15

Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)

(AA)


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