Galatasaray HDI Sigorta, Aydın BB'yi set vermeden devirdi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Raykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Çağla Akın)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-16, 25-23, 25-18
Süre: 81 dakika (23, 29, 29)
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