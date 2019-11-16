Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor
Milli ara kapsamında boşluğu değerlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile bugün bir hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray lige verilen milli arayı değerlendirmeden geçmek istemedi.
Sarı Kırmızılı ekip bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
undefined
Sarı kırmızılılar, milli takımlarında forma giyen oyuncularından yoksun çıkacağı hazırlık karşılaşmasında yedek ve genç isimlere ağırlık verecek.
Maçın TV yayını bulunmuyor.