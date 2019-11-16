Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor

Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor

Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor

Milli ara kapsamında boşluğu değerlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile bugün bir hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray lige verilen milli arayı değerlendirmeden geçmek istemedi.

Sarı Kırmızılı ekip bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
undefined

Sarı kırmızılılar, milli takımlarında forma giyen oyuncularından yoksun çıkacağı hazırlık karşılaşmasında yedek ve genç isimlere ağırlık verecek.

Maçın TV yayını bulunmuyor.


Hercai'nin yıldızından hamilelik müjdesi
Jet Sosyete'de nostalji rüzgarı
Sıla'dan şef sevgilisine romantik kutlama
Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri´n

´Yırtıcı Kuş´un Havada Yakıt İkmali Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aralarında çok lüks olanlar bile var! Hepsi hurdaya döndü

Cami iskelesinin altında kalan mühendisten acı haber!