Galatasaray hazırlık maçında kazandı

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde hazırlık maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların golleri 31. dakikada Emre Akbaba ve 34. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi.

Galatasaray, son olarak Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.