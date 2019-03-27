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Galatasaray hazırlık maçında kazandı

Galatasaray hazırlık maçında kazandı

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde hazırlık maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların golleri 31. dakikada Emre Akbaba ve 34. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi.

Galatasaray, son olarak Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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