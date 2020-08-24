Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray hazırlık maçına çıkacağı takımlar hangisi?

2020-2021 sezonunda Galatasaray hazırlık maçı tarihleri açıklandı. Toplamda 5 müsabaka yapılacak olan Galatasaray hazırlık maçlarının ilk Eyüpspor arasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek. Galatasaray’ın bu sezon hazırlık maçı son olarak 5 Eylül’de gerçekleşecek.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLARLA?
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.
Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:
24 Ağustos Pazartesi:
11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)
28 Ağustos Cuma:
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)
31 Ağustos Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
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