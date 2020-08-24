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  • Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray hazırlık maçına çıkacağı takımlar hangisi?
  • 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41
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Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray hazırlık maçına çıkacağı takımlar hangisi?

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yapılacak" Galatasaray hazırlık maçına çıkacağı takımlar hangisi"

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Toplamda 5 müsabaka yapılacak olan Galatasaray hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Galatasaray hazırlık maçı tarihleri ve takımların isimleri belirlendi. 2020-2021 sezonunda Galatasaray hazırlık maçında ilk karşılaşma Eyüpspor arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek.

2020-2021 sezonunda Galatasaray hazırlık maçı tarihleri açıklandı. Toplamda 5 müsabaka yapılacak olan Galatasaray hazırlık maçlarının ilk Eyüpspor arasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek. Galatasaray’ın bu sezon hazırlık maçı son olarak 5 Eylül’de gerçekleşecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLARLA?

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)

28 Ağustos Cuma:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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