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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 11:39
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Galatasaray, Hasan Hüseyin Acar transferini bugün takasla bitirebilir

Galatasaray, Hasan Hüseyin Acar transferini bugün takasla bitirebilir

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Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Bugün bir kez daha görüşecek olan iki ekip, transferi sonuçlandırabilir.

Orta sahaya Etebo'yu transfer eden Galatasaray bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı.

EMRE TAŞDEMİR VE BİR GENÇ OYUNCU

Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor.

Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve iki sezondur Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar geçen sezon 24 maçta 4 gol ve 2 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

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