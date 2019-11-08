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  3. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a bu kez 8 milyon Euro önerecek

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a bu kez 8 milyon Euro önerecek

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a bu kez 8 milyon Euro önerecek

Avrupa’da yaşanan hayal kırıklığı sonrası Galatasaray’da gözler transfere çevrildi. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda, kadrosunu büyük ölçüde güncellemeye çalışacak.

İlk hedefler; Monaco’dan Onyekuru ile Milan’dan Hakan Çalhanoğlu. İki oyuncunun da Galatasaray’da oynama fikrine çok sıcak bakması, Galatasaray’ı bu transfer operasyonunda avantajlı kılan en önemli detay. Ayrıca iki oyuncunun kulübü de devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Fransa’da aradığını bulamadı

Milan kısa bir süre önce Galatasaray’ın 6 milyon Euro’luk teklifini düşük bularak geri çevirmişti. Sarı- Kırmızılılar, milli arada İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Bu kez teklifin 8 milyon Euro’ya kadar çıkması bekleniyor. Onyekuru ise kiralık olarak Aslan’ın gündeminde. 15 milyon Euro’ya gittiği Fransa’da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcunun, sezon sonuna kadar yuvasına geri döndürülmesi planlanıyor.

Terim yeni listeyi hazırladı

Ancak bu operasyonda Galatasaray’ın önündeki en büyük engel UEFA... Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, sadece sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Sarı- Kırmızılıların, bir bütçe oluşturabilmek için birkaç oyuncuyu gözden çıkarması gerekiyor. Fatih hocanın bu doğrultuda bir liste hazırladığı, milli arada bu oyuncuların menajerleriyle temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)


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