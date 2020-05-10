Galatasaray gurbetçileri topluyor!

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da hedef gurbetçi futbolcular Mert Müldür ve Salih Özcan.

Galatasaray,bonservisi Köln'de olan Holsten Kiel forması giyen Salih Özcan ve Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.Brezilyalı sağ bek Mariano'nun ayrılması ile sağ bek mevkisi için adaylar arasında Mert Müldür olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncu 2 kez A Milli olma sevincini yaşadı.

22 yaşında ki Salih Özcan merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayabilen futbolcu,bu sezon Bundesliga 2'de 6 gol ve 6 asiste imza attı.Sarı Kırmızılı takımın bu transferde de kiralık formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. (Sporundibi)