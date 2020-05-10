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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 20:58
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 20:58

Galatasaray gurbetçileri topluyor!

Galatasaray gurbetçileri topluyor!

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Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da hedef gurbetçi futbolcular Mert Müldür ve Salih Özcan.

Galatasaray,bonservisi Köln'de olan Holsten Kiel forması giyen Salih Özcan ve Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.Brezilyalı sağ bek Mariano'nun ayrılması ile sağ bek mevkisi için adaylar arasında Mert Müldür olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncu 2 kez A Milli olma sevincini yaşadı.

22 yaşında ki Salih Özcan merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayabilen futbolcu,bu sezon Bundesliga 2'de 6 gol ve 6 asiste imza attı.Sarı Kırmızılı takımın bu transferde de kiralık formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. (Sporundibi)

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Galatasaray gurbetçileri topluyor!
Galatasaray gurbetçileri topluyor!

Galatasaray gurbetçileri topluyor!

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da hedef gurbetçi futbolcular Mert Müldür ve Salih Özcan.

Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim
Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim

Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim

Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
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