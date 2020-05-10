Galatasaray, gözden çıkardığı Mbaye Diagne'yi 5-6 milyon Euro'ya satmaya razı

Galatasaray, geçen sezonun ortasında 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya ayrıca 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödedi ancak Diagne bu maliyetinin karşılığını bir türlü veremedi. 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
Galatasaray'a maliyeti toplamda 150 milyon TL'yi geçen Senegalli forvet kiralık gönderildiği Belçika'da da 'istenmeyen adam' oldu. Club Brugge'de 6 aydır kadro dışı kalan Diagne'den ev sahibi bile şikâyetçi oldu. Aylık bin 750 Euro kira ödeyen Diagne'den villasını boşaltması istenirken, komşuları da yüksek ses yaptığı gerekçesiyle yıldız futbolcuyu polise şikâyet etti. Belçika televizyonlarına haber olan Diagne için "6 aydır topa değmiyor!" yorumları yapıldı.
TERİM'İN PLANINDA YOK
Fatih Terim'in kadro planlamasında yeri olmayan Diagne'ye Galatasaray kulüp aramaya devam ediyor. Geçen yaz 13 milyon Euro değer biçilen 28 yaşındaki golcüye 5-6 milyon Euro'luk teklif bile gelse değerlendirilecek.
(Sabah)
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.
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