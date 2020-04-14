Galatasaray golcü yıldız Enner Valencia için harekete geçti

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle futbol dursa da transfer son sürat devam ediyor. Liglerin geleceği için alınacak kararı bekleyen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da birçok pozisyona alternatif isimleri belirledi ve harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımın golcü hamlelerinden biri ise Ekvadorlu yıldız Enner Valencia.
SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Valencia'nın şartlarını soracak ve yıllık ücretinde anlaşma sağlanması durumunda transferi bitirecek. Brescia'dan Mario Balotelli'yi de gündeminde bulunduran Cim Bom, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de futbolcuyla ilgilenmiş, transfer olmayınca Falcao'yu almıştı.
ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
Mart ayında Beşiktaş ile de ismi alınan Valencia'nın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü G.Saray ile orta yolun bulunması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceği konuşuluyor. Piyasa değeri 2.8 milyon euro olan oyuncu, Tigres forması giyiyor. Yıldız isim, Meksika macerası öncesi Everton'da kiralık olarak forma giymişti.
EKVADOR İLE 32 GOLE İMZA ATTI
G.Saray'ın transfer listesine dahil ettiği Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği ile de göz kamaştırıyor. 30 yaşındaki yıldız, şu ana dek 53 kez Ekvador formasını giyerken bu sürede 32 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
Valencia'nın kariyerinde ise 257 mücadelede toplam 76 golü bulunuyor. Valencia, Tigres öncesi Premier Lig'de 3 sezon West Ham United, 1 sezon da Everton formasını terletti.
Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
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