Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.
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Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.
Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.