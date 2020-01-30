Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi... Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi... Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

Hem zirve hem krallık yarışı Hem zirve hem krallık yarışı Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

19.03'te 10 numara buluşma 19.03'te 10 numara buluşma Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif... Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif... Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.