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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:21
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:26

Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

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Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.

Detaylar birazdan...

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Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...
Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi
FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi

Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

Hem zirve hem krallık yarışı
Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı
Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı

Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı

Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

19.03'te 10 numara buluşma
19.03'te 10 numara buluşma

19.03'te 10 numara buluşma

Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...
Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...

Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı
Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı

Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.
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