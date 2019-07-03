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  3. Galatasaray, geçtiğimiz sezon 24 golle gol kralı olan Nikolay Komlichenko için düğmeye bastı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 24 golle gol kralı olan Nikolay Komlichenko için düğmeye bastı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 24 golle gol kralı olan Nikolay Komlichenko için düğmeye bastı

Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 Milyon 750 Bin Euro teklif etmişti. Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti. 

SÜRPRİZ BİR İSİM GÜNDEMDE!

Forvet oyuncusu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Nikolay Komlichenko geldi. 

Çekya ekibi Mlada Boleslav, Komlichenko için en az 3 Milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncunun menajerinin Galatasaray'dan talebi ise yıllık 1.5 Milyon Euro. 

24 yaşındaki Komlichenko, geride bıraktığımız sezonda Mlada Boleslav forması ile çıktığı 33 maçta 29 gol attı, 7 de asist yaptı. 

(NTV Spor)

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