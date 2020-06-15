  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray, Gaziantep FK mesaisine başladı

Galatasaray, Gaziantep FK mesaisine başladı

Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 27. haftasında dün Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, gelecek hafta sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

title

Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız

title

Rıza Çalımbay'dan taraftarlara çağrı

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci
İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha
G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'
'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi
Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko
Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'
'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.