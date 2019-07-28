Galatasaray, Gary Cahill transferi için Drogba'yı devreye soktu

Premier Lig devi Chelsea ile sözleşmesi bu yaz sona eren Gary Cahill, daha önceki dönemlerde sıklıkla Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Henüz kendisine kulüp bulamayan ve bonservisi hâlâ elinde olan 33 yaşındaki İngiliz stoperle ilgili Ada basınından gelen son haberse Sarı Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı.
Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan The Sun, Galatasaray yöneticilerinin kariyerini Londra'da sürdürmek istediği öğrenilen deneyimli savunmacının transferi için eski yıldızları Didier Drogba'yı devreye soktuğunu duyurdu. Aynı zamanda Cahill'in eski takım arkadaşı olan 41 yaşındaki efsanevi ismin oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
(Fanatik)
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
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