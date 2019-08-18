Bir kriz daha patlak verdi! Cimbom'u bekleyen büyük tehlike

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.

Sezona Yukatel Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'ı yeni bir kriz bekliyor. Sarı kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7 milyon 400 bin euro çıkardı.

Buna karşılık Fernando'nun, Sevilla'ya satışından ise 4 milyon 500 bin euro elde etti. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray'ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor.

Bu durumda da sarı kırmızılılar, oyuncu satmak zorunda. Diagne'nin olası satışı ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Lig'inde oynatamayacak. Transfere harcanan 7 milyon 400 bin euronun, 5 milyon eurosu Demokratik Kongolu oyuncu için kullanıldı.

Sarı kırmızılılar, Finansal Fair Play anlaşması gereği bu açığa sebep olan oyuncusunu Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Transferde 2 milyon 900 bin euro açığı bulunan Galatasaray, bu tabloyu artıya geçiremezse Luyindama’yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, bu sorunu ortadan kaldırmak için oyuncu satışı için yoğun çaba harcıyor.

(TRT Spor)