Galatasaray Fofana transferinde masadan kalkmak zorunda kaldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.

TM Dijital Haber Merkezi

Daha önce Juan Jesus ile ilgilenmesine rağmen Fiorentina’nın araya girmesiyle transferi sonlandıramayan Galatasaray bu sefer de Seko Fofana için Mor Menekşelerle karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FOFANA'DAN VAZGEÇTİ

Nzonzi’nin takımdan ayrılmak için eşyalarını topladığı Galatasaray, iyi bir 6 numara arayışına çıkarken, sarı kırmızılıları Udinese forması giyen Seko Fofana’yla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Fatih Terim’in de çok istediği Fildişili yıldıza Serie A’da kötü bir dönem geçiren Fiorentina da talip olurken Udinese’nin 24 yaşındaki orta saha için en az 15 milyon Euro talep etmesi sarı kırmızılı kulübü Fofana’dan vazgeçirdi.

Lorient alt yapısından yetiştikten sonra Manchester City U21, daha sonra Fulham, Bastia ve son olarak Udinese formaları giyen Seko Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 4 asist yaparken, oyuncunun dinamik yapısı ve inatçı stili birçok teknik adamın beğenisini topluyor.