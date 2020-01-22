Galatasaray Fofana transferinde masadan kalkmak zorunda kaldı

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Daha önce Juan Jesus ile ilgilenmesine rağmen Fiorentina’nın araya girmesiyle transferi sonlandıramayan Galatasaray bu sefer de Seko Fofana için Mor Menekşelerle karşı karşıya geldi.
GALATASARAY FOFANA'DAN VAZGEÇTİ
Nzonzi’nin takımdan ayrılmak için eşyalarını topladığı Galatasaray, iyi bir 6 numara arayışına çıkarken, sarı kırmızılıları Udinese forması giyen Seko Fofana’yla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Fatih Terim’in de çok istediği Fildişili yıldıza Serie A’da kötü bir dönem geçiren Fiorentina da talip olurken Udinese’nin 24 yaşındaki orta saha için en az 15 milyon Euro talep etmesi sarı kırmızılı kulübü Fofana’dan vazgeçirdi.
Lorient alt yapısından yetiştikten sonra Manchester City U21, daha sonra Fulham, Bastia ve son olarak Udinese formaları giyen Seko Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 4 asist yaparken, oyuncunun dinamik yapısı ve inatçı stili birçok teknik adamın beğenisini topluyor.
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.
Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.
Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.
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Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper transferine ağırlık veren sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu Bundesliga'da buldu. Aleksandar Dragovic ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde resmiyete bindirmesi bekleniyor.