Galatasaray, Andone ve Lemina transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray KAP’a, Rumen golcünün transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

LEMINA DA BİTTİ İDDİASI

Ayrıca Galatasaray’ın Southampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun 2 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Gabonlu orta saha, 2017 yılında 17 milyon euroya Juventus'tan Southampton'a transfer olmuştu. Ayrıca Lemina, sağ bekte de oynayabiliyor.