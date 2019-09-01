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Galatasaray, Andone ve Lemina transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Andone ve Lemina transferinde mutlu sona ulaştı

Falcao’yu bugün İstanbul’a getiren Galatasaray, Brighton & Hove Albion’da forma giyen golcü oyuncu Florin Andone’yi de kadrosuna kattı. Ayrıca Galatasaray’ın Southampton'da forma giyen Lemina’yı da kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi.

Galatasaray KAP’a, Rumen golcünün transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

LEMINA DA BİTTİ İDDİASI

Ayrıca Galatasaray’ın Southampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun 2 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Gabonlu orta saha, 2017 yılında 17 milyon euroya Juventus'tan Southampton'a transfer olmuştu. Ayrıca Lemina, sağ bekte de oynayabiliyor.

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