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  3. Galatasaray yabancı kontenjanını açmak için Florin Andone'nin sözleşmesini feshediyor

Galatasaray yabancı kontenjanını açmak için Florin Andone'nin sözleşmesini feshediyor

Galatasaray yabancı kontenjanını açmak için Florin Andone'nin sözleşmesini feshediyor

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek.

9 Kasım'daki Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti.

Ameliyat olacak Andone'nin sezonu kapatması kesinleşti. Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray, Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek. Rumen forvet, Brighton'a geri dönüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, dizindeki sakatlığı iyileşme sürecine giren Rumen golcüyü kamp kadrosuna dahil etmeyi planlarken, sezonun önemli kısmında yararlanamayacağı için bu kadarı aldığı ifade edildi.

Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak.

(Sabah)


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