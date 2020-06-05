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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 21:26
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezondan itibaren FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonunda yer alacağını duyurdu.

Uzun yıllardır EuroLeague organizasyonlarında yer alan sarı kırmızılı takım, bu organizasyondan ayrılarak FIBA'nın yolunu tutma kararı aldı. Daha önceden birçok Türk kulübünün yer almayı seçtiği Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroCup'da ter döken Türk kulüplerinden önce TOFAŞ, ardından ise Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk basketboluna, kurulduğu günden bu yana hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün, 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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