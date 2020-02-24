Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.
KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA KAZANDI!
Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında Fatih Terim yönetiminde alan Galatasaray, 20 yıl sonra yine Fatih Terim ile Kadıköy'de galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar tarihi seriye böylece son verdi.
Fenerbahçe'nin tek golünü 21. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru'dan ile geldi.
Karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç ve Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart gördü. Toplamda ise 11 sarı kart, 3 kırmızı çıktı.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla forma giyemeyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ini ağırlayacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- Trabzonspor (45)
2- Galatasaray (45)
3- Sivasspor (45)
4- Başakşehir (43) -1 Maç
5- Alanyaspor (39)
6- Fenerbahçe (38)
7- Beşiktaş (37)
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
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