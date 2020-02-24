  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 21:04
  • |
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:54

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

Paylaş

Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA KAZANDI!

Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında Fatih Terim yönetiminde alan Galatasaray, 20 yıl sonra yine Fatih Terim ile Kadıköy'de galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar tarihi seriye böylece son verdi.

Fenerbahçe'nin tek golünü 21. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru'dan ile geldi.

Karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç ve Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart gördü. Toplamda ise 11 sarı kart, 3 kırmızı çıktı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla forma giyemeyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ini ağırlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Trabzonspor (45)

2- Galatasaray (45)

3- Sivasspor    (45)

4- Başakşehir  (43) -1 Maç

5- Alanyaspor  (39)

6- Fenerbahçe (38)

7- Beşiktaş      (37)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tamer Tuna: Oyuncularım inanılmazdı

title

Kemal Özdeş'ten istifa sinyali

title

Balıkesirspor, Giresunspor'u rahat yendi

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu
Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu

Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.

Seri son buldu
Seri son buldu

Seri son buldu

Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler
Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı
Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı

Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı

Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...

'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'
'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'

'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'

Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi
FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi

FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi

Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.