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  3. Galatasaray, Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Ljubomir Fejsa ile büyük ölçüde anlaştı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Ljubomir Fejsa ile büyük ölçüde anlaştı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Ljubomir Fejsa ile büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe ile Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ve Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray’dan missilleme geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı Benficalı Sırp orta saha Ljubomir Fejsa’nın transferi için devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

RAMADANİ SICAK BAKTI

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa’nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe’nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Ramadani’nin, “Siz Benfica ile anlaşın. Bizim açımızdan bir sorun olmaz” cevabını verdiği belirtildi.

İNDİRİM İSTEDİLER

Galatasaray’ın Benfica’ya da Fejsa’nın fiyatını sorduğu, Portekiz kulübünün yöneticilerinin 5 milyon euro istediği, Cim-Bom’un ise 3 milyon euroluk teklif yaptığı kaydedildi. Galatasaray’ın indirim istediği, tarafların yeniden biraraya geleceği Portekiz basınında yer aldı. Bu transferin 3.5 milyon euroya bitebileceği yorumu yapıldı.

(Star)

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